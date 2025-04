Rootsi testis tuttuut elektrilist torpeedot, mis lennutati merre tavatul moel

Stardiplatvormiks oli ründekaater Combat Boat 90 (CB90). Katse viidi läbi koostöös Rootsi relvajõudude ja kaitsetööstusettevõttega Saab, et uurida, kas taolist relvasüsteemi saab tõhusalt kasutada ka väljaspool traditsioonilist rakendust.

Torpedo 47, mis võeti Rootsi kuningliku mereväe teenistusse 2023. aastal, on uue põlvkonna torpeedo, mis asendab eelkäija Tp 45 ning on spetsiaalselt loodud keerulisteks operatsioonitingimusteks Läänemerel.

Försvarets Materielverki ehk FMV kinnitusel oli see katsetus osa laiemast koostööalgatusest projektides «Amfiibpataljon 2030» ja «Uus kerge torpeedo». Eesmärgiks oli hinnata, kuivõrd on võimalik Torpedo 47 paigaldamine väiksematele platvormidele, kui see algselt ette nähtud oli.