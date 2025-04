Samsung avalikustas uue kergema ja suurema ekraaniga tahvelarvutite sarja

Tehisintellekti uued funktsioonid on nüüd jõudnud ka tahvelarvutitesse. ​Galaxy Tab S10 FE+ on seeria suurim – 13,1-tolline ekraan on eelkäijast ligi 12% suurem. Kitsamad ääred muudavad vaatamiskogemuse avaramaks ning pilt on kuni 800-nitise ereduse ja uue tehnoloogiaga, mis kohandab ekraani eredust ja kontrasti vastavalt keskkonnale automaatselt, ka päikese käes teravam.

Samal ajal vähendab Vision Booster sinise valguse hulka, et hoida pikema kasutuse korral silmi. 90 Hz värskendussagedus hoolitseb aga selle eest, et kõik liiguks sujuvalt nii mängus, videos kui veebis.

«Arendasime uued FE seeria tahvelarvutid inimestele, kes kannavad tahvlit sageli kaasas, kes eelistavad soodsama hinnaklassiga mudeleid, kuid kelle ootused on sellest hoolimata tahvlite jõudlusele ja funktsionaalsusele kõrged, olgu selleks õppimine töötamine, joonistamine või lihtsalt sarjade vaatamine,» sõnas Samsungi koolitusjuht Alari Pennar. Ta lisas, et Samsungi eesmärk on läbi tehnoloogia inspireerida inimesi olema loovamad, julgemad ja uudishimulikumad, «Tab S10 FE sari teeb seda läbi suurema ja eredama ekraani, nutikate tööriistade ning Samsungi ühendatud ökosüsteemi.»

Vastupidav vihmale ja tolmule

Uued tahvelarvutid on õhemad ja kergemad kui varem, näiteks Tab S10 FE kaalub eelkäijast üle 4% vähem. Samas ei ole tehtud järeleandmisi vastupidavuses. Nii nagu Galaxy Tab S10 tippmudelitel, on ka FE seadmetel IP68 vee- ja tolmukindlus, mis tähendab, et tahvel kestab nii vihmas kui rannas.