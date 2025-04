Järjekordsed tehisaruversioonid on uute võimalustega letti löödud – huvilistel võimalik katsetada ja kasutada.

Tehisintellekti (TI) mudelite areng on viimastel aastatel olnud tormiline, kus nii suured tehnoloogiaettevõtted kui ka idufirmad toovad turule üha võimekamaid lahendusi. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade olulisematest TI mudelitest, mis on välja antud alates 2024. aastast, koos nende peamiste omaduste ja kasutusvõimalustega.