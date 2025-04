OpenAI teadlased on tuvastanud, et tehisintellekt võib petta ja samal ajal oma kavatsusi ekraanil läbi mõttekäigu põhjendusprotsessi (Chain of Thought ehk CoT) selgelt välja öelda. See avastus toob esile uue probleemidepuntra tehisarude usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamisel.