Kodumaine videomänguportaal Level1 toob teieni sketšisaate «Mängurikkuja», mille eesmärgiks lahutada meelt ning teha teatavaks, millised viis teost olid mullu teistest peajagu üle ning öelda välja see, mida kõik nii või naa juba teavad – et just see oli 2024. aasta parim videomäng!