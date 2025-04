Garmin avalikustas oma populaarse nutikella järgmise mudeli Vivoactive 6

Garmin Vivoactive 6 äratab hellalt unest siis, kui ärkamine on kõige kergem, aga siis võib üles tõusta juba 30 minutit varem kui plaanitud.

Garmin teatas, et toob turule oma spordikellade perekonna uusima liikme Vivoactive 6, mis pakub kuni 11-päevast akukestvust. Uuel mudelil on populaarsed tervise- ja fitnessifunktsioonid, nagu Body Battery energiaseire, unejälgimine, kümned eellaaditud spordirakendused, treeningrežiimid ning muud funktsioonid. Vivoactive 6 on varustatud eelmisest mudelist veelgi heledama AMOLED-ekraaniga.