Aeg ei peatu, ja internet ka mitte – isegi kui selle signaal tuleb otse kaugelt kosmosest. Amazon on haaramas sel kosmilisel härjal sarvist, ent kas hilinenult või täpselt õigel ajal? Elon Muskiga rivaalitsev Bezos on otsustanud konkurendiga mõõtu võtta ja näidata, kuidas kosmiline internet just õigesti toimima panna.