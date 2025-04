Starlinki satelliit-interneti teenus, mida opereerib Elon Muski SpaceX, on juba kujunenud valdkonna liidriks. Üle 7000 orbiidil asuva satelliidi ning enam kui viie miljoni kasutajaga 125 riigis on see teenus oluliselt muutnud globaalse side maastikku.