Kas kassid ja koerad võivad omavahel läbi saada? Tasuta arvutimäng annab vastuse!

Taaskord saame olla tänulikud Epic Gamesi veebipoele, sest sel nädalal pakutakse seal täiesti ilma rahata sellist ägedat teost nagu seda on « Cat Quest II ».

Tegemist on 2D-märulirollikaga, kus mängija kehastab korraga kahte kuninglikku tegelast – kassi ja koera, kes on sunnitud tegema koostööd, et taaskord oma troonidele tõusta ning tuua rahu sõjast räsitud kuningriikidesse.