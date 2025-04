Ettevõtted ei teeni tehnoloogiatoodetelt palju raha. Riistvara puhul on see 6 kuni 15 protsenti, mis on teravas kontrastis tarkvaraga, mille kasumimarginaalid ulatuvad 70 kuni 80 protsendini, kirjutab PCWorld. Selle reaalsuse tõttu ei saa oma Hiina tehastest kaupu importivad ettevõtted seda ootamatut maksutõusu endale lubada. See on liiga suur.​