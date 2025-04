Bombardier Global 8000 on nimelt maailma kiireim ärilennuk, mille maksimaalne tippkiirus ulatub Mach 1-ni (ehk helikiiruseni) ning tavaline reisikiirus on Mach 0,85. Lennuulatus on sealjuures samuti muljetavaldav: 14 800 kilomeetrit, mis ületab kõiki teisi oma klassi ärilennukeid – sealhulgas selle lähimat rivaali, Global 7500 mudelit.