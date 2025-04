Naerata: aprilli alguses võib sattuda Maa- ja ruumiameti aeropildistamise kaamerasse

Aeropildistamise tulemuseks on kõrge täpsusega ortofotod, kus ühe piksli suurus on 10-15 sentimeetrit.

Eesti põhjapoolses osas asuvates väikelinnades ja asulates tehakse eraldi aeropildistamist ja aerolaserskaneerimist, kus ortofotode piksli suuruseks on vaid 4 cm, tagades veelgi täpsema pildimaterjali. Sellega saab salvestada väga põhjaliku maapinna reljeefi, millest on hiljem abi nii riigi kui erasektori rakendustes.

Veidrad ruudud maastikul

Aeromõõdistuste ettevalmistuseks on maapinnale paigaldatud spetsiaalsed markeeringud, et pildistamist täpselt kalibreerida.

Saaremaal ja Edela-Eestis on näha 60 × 60 cm suuruseid valgeid kileruutusid, millel on silt «Aeropildistuse maamärk». Maa- ja Ruumiamet eemaldab need pärast mõõdistushooaja lõppu. Need on paigutatud kohtadesse, kus tavaliselt maakasutust ei segata.