ARVUSTUS Garmin Instinct 3: kas nuppude ja taskulambiga saab hakkama?

Garmini spordikellad on muidugi hoopis teisest ooperist, kui tavaliste nutikellade kasutajad on harjunud. Need on siiski mõeldud millekski muuks kui koosolekul vaatamiseks, kes parajasti helistada tahab või sõnumit saadab. Ega selle Garmin Instinct 3-ga, mis testis, just ooperisse ka ei läheks, sest välimusest on kohe näha, et robustne ja värviline vidin on spordi tegemiseks mõeldud.