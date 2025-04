Kiudoptilise sabaga droonid ja liikurid leiavad Ukrainas järjest enam tee rindele

Saba taga: Ukraina maismaa- ja lendavad droonid saavad ühtse kaablikera, mis aitab edasi liikuda ilma raadiosideta. Elektroonilise sõja tingimustes on see alguses võimatuna näinud optilise kaabli lahendus nüüd aina rohkem populaarsust võitmas, juba on traadiga droone lähetatud ka kaugemale kui 15 kilomeetrit.

Foto: VITALII NOSACH / EPA / Scanpix