Eestis käivitati mänguakadeemia, mida tunnustab «Fortnite’i» looja

Tegemist on praktilise ja mentoripõhise koolitusplatvormiga, mis keskendub väikestele gruppidele ning isiklikule juhendamisele, pakkudes midagi senisest väga erinevat nii Eesti kui ka laiemal turul.

Maret Saluste Foto: Urmas Luik

«Game UP! Academy» on mõeldud nii alustavatele mänguloojatele kui ka juba töötavatele arendajatele. Õpe toimub veebis ning iga kursus on üles ehitatud nii, et õppijad jõuaksid reaalse mänguprojektini – mitte ainult teoreetilise teadmistepagasini.

«Olen ise kogenud, kui keeruline võib olla mänguarendust õppida ilma toetava kogukonnata. Soovisin luua koha, kus õppijad ei jää üksi. Nad saavad pidevat tagasisidet, praktilisi ülesandeid ja tuge mentoritelt, kes tegelikult töötavad mängutööstuses,» ütleb Saluste.

«Game UP! Academy» on saanud ametliku tunnustuse Unreal Engine Authorized Training Centre – see on rahvusvaheline kvaliteedimärgis, mida Epic Games («Fortnite’i» looja) annab vaid koolituskeskustele, mis vastavad kõrgeimatele standarditele.

Unreal Engine on mängumootor, mida kasutatakse mitte ainult mängude loomisel, vaid ka filmide, simulatsioonide, metaversumi platvormide ja arhitektuurivisualiseeringute arendamisel.

Tarkvara looja Epic Games on maailma üks suurimaid interaktiivse meelelahutuse ettevõtteid.