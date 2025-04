Turingi test pidas seda uut tehisaru inimeseks

Uuringu tulemused näitavad, et Turingi testid pidasid neid uusi tehisintellekte tihti inimesteks, mis viitab sellele, et see meetod on teatud olukordades haavatav uusimate juturobotite poolt ning kasutama peab hakkama keerulisemaid teste, et teha vahet, kas vastajaks on robot või inimene.