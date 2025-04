Tahate nutirahu – siis see on teie telefon

Kompaktne Light Phone III on eelkäijast kandilisema disainiga ning varustatud 3,92-tollise monokroomse AMOLED-ekraaniga, mida katab mattklaas. See asendab varasematel mudelitel kasutatud E Ink tehnoloogiat. Telefonil on seekord must metallraam ning esipaneeli allosas on taaskasutatud plastikust kõlarivõre. Tavalisele iPhone'i või Android-telefoni kasutajale tundub see seade käes tõenäoliselt imepisike.