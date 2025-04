UUS REKORD Kosmilise linguga püütakse korraga orbiidile lennutada 250 satelliiti

Meridian Space’i sidesatelliidid on lamedad ja kuusnurksed, mis aitab neid väga tihedalt üksteise peale virnastada. See kuju laseb satelliite väga efektiivselt raketti paigutada, suurendades korraga orbiidile viidavate seadmete arvu rekordiliseks.

SpinLaunch sai 12 miljoni dollari (11 miljoni euro) suuruse rahastuse ettevõttelt Kongsberg Defense & Aerospace, et arendada ja kaubastada Meridian Space’i satelliidid. Esimene demonstratsioonlennuks plaanitud stardikuupäev on 2026. aastal, kuigi seni pole selge, kas see viiakse läbi SpinLaunchi enda pöörleva kiirendussüsteemi ehk «kosmilise lingu» abil või kasutatakse mõne teise ettevõtte kanderaketti.