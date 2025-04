PGL Bucharesti avapauk pakkus draamat, üllatusi ja põnevust

The MongolZ ja 3DMAX: Rivaalitsemine jätkub

Kuigi esimene kaart Ancient kaotati napilt 11-13, suudeti mäng tagasi tuua kaardivõitudega Inferno ja Anubis – mõlemad tulemusega 13-10. The MongolZi mängijad Ayush «⁠mzinho⁠» Batbold ja Sodbayar «⁠Techno⁠» Munkhbold jäid alla oma tavapärasele tasemele, mis avas 3DMAXile ukse võidule. See triumf võib osutuda oluliseks enesekindluse kasvatajaks järgnevateks mängudeks.

FaZe jätkab ropzi lahkumise järel allakäiku

Siuhy debüüt Liquidis sai külma duši

Liquid pidi tunnistama madalama asetusega Legacy 2-0 paremust, mis on suur üllatus – maailma edetabelis on Liquid 10. kohal, samas kui Legacy paikneb alles 45. kohal. Liquidile omased eksimused said taas saatuslikuks ning Legacy kasutas need osavalt ära.