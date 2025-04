Rohkem hävingut: Vene keemikud on Ukraina sõja ajal välja mõelnud terve portsu uusi lõhkeaineid

Keemia ootamatu rikkus

Uuringu juhtiv teadlane, Skoltechi materjalide avastamise labori professor Artem R. Oganov rõhutas uuringus avastuse põhimõttelist tähtsust: kristallide keemiline mitmekesisus on piiratud, kuid molekulide maailmas on potentsiaal palju avaram.

Uuring tõi esile nn «maagiliste molekulide» mõiste – need on molekulid, mis pakuvad energeetiliselt suuremat stabiilsust kui nende naaberühendid, kus on üks süsiniku- või hapnikuaatom rohkem või vähem. See sarnaneb tuumafüüsikast tuntud maagiliste arvude ideega rakendatuna molekulide tasandil.