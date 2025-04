Austria trummeltiibadega imelennuki katsetused algasid – vaata, millega tegu

Cyclotech tegi juba esimese märgilise sammu uutmoodi tulevikulennunduse suunas, viies läbi oma lennumasina Blackbird esimesed katselennud. Tegemist on esimese taolise lennuvahendiga maailmas, mis kasutab jõuallikana kuut pöörlevat «tünnrootorit» (Cyclorotor), mis avavad täiesti uued võimalused elektrilise vertikaalstardi ja -maandumisega (eVTOL) sõidukite arenduses.

Cyclotech, mis tegutses varem nime all D-Dalus, on selliste tünnikujuliste rootorite kallal töötanud juba alates 2011. aastast. Nende arendatav tehnoloogia, mis on ühtaegu nii ekstsentriline kui paljulubav, võib saada määravaks teguriks uuel eVTOL-liikurite turul.