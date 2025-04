Hääletu luurepurjekas – mida kõike see merest avastada suudab

Mere vaikus on petlik – rahuliku vee all võib toimuda palju rohkem, kui pealtnäha paistab. Thalesi ja Saildrone’i uus «hiiliv» seiresüsteem on ise seilav purjekas, mis lubab nüüd kuulata ja näha ka seal, kus enne valitses teadmatus. Mis on see uus lahendus, mis võib muuta kogu ookeaniseire ja võib-olla ka mereluure mängureegleid?