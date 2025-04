PGL Bucharest 2025 kolmas päev: G2 kindlustas edasipääsu, Liquid lahkus nulliga

G2 liigub kindlalt edasi

Kuigi NiKo lahkus hooaja alguses G2 ridadest, tõestab meeskond, et suudab temata olla endiselt tõsine jõud. Kolme päeva jooksul on kaotatud vaid üksainus kaart – Complexity vastu – ja nüüd on G2 kindlustanud koha play-off’is.

Nendega liitub ka 3DMAX, kes jätkab tugevat esitust ning alistas edasipääsu mängus Aurora.

4. päev toob rohkem draamat ja lahkumisi

PGL Bucharest 2025 neljas päev tõotab tulla eriti pingeline. Meeskonnad, kelle seis on 2-1, võitlevad play-off’i pääsu nimel. Üks oodatuimaid vastasseise on Complexity vs. FaZe, kus Jonathan «⁠EliGE⁠» Jablonowski kohtub esmakordselt oma endise meeskonnaga pärast FaZe'iga liitumist.

Teised olulised kohtumised: Virtus.pro vs. GamerLegion​ ning Aurora vs. Apogee.

Kõik selle vooru võitjad kindlustavad edasipääsu. Alumises tabelis on aga pinged laes – Astralis, Legacy, Rare Atom, Falcons, FURIA ja The MongolZ seisavad silmitsi turniirilt langemise ohuga. Nende jaoks on järgmine mäng kõik või mitte midagi.

Iga mööduv päev PGL Bucharestil toob kaasa maailmatasemel «Counter-Strike’i» ja unustamatuid hetki. Hoidke pilk peal – kaos pole kaugeltki läbi.