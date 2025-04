TEHISARU VIDEO Tollisõjas asus Hiina ameeriklasi rämedalt pilkama – ilmselt see jätkub

Interneti on vallutanud viraalne tehisaruvideo, kus ameeriklasi kujutatakse higises õmblusvabrikus riideid õmblemas või liinil telefone kokku panemas - töödel, mis on enamasti kolinud Aasia riikidesse, kuna see on liiga odav. Üle sajaprotsendiste tollidega Hiina kaupadele tahab Trump need tegevused USA-sse tagasi tuua.