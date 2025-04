Slate Auto eesmärk on tuua turule soodne kahekohaline elektriline pikap, mille hinnaks on umbes 25 000 dollarit (ca 23 000 eurot). Ettevõtte juhid on viidanud Ford Model T-le ja Volkswagen Beetle´ile kui inspiratsiooniallikatele, püüdes luua sõidukit, mis oleks kättesaadav laiemale tarbijaskonnale ning välimuselt nunnu.