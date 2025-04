Ukraina droon hävitas taas ülikalli Vene sõjatehnika

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas eile, et Ukraina droon hävitas Vene Tu-22M3 pikamaapommitaja. See lennuk, mida NATO-s tuntakse koodnimega «Backfire», on võimeline kandma Kh-22 tiibrakette ja tuumarelva ning selle maksumus on ligikaudu 100 miljonit dollarit. Sõrskõi sõnul tabas droon pommitajat vahetult pärast maandumist.