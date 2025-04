Kunstist kosmoseni: need on Eesti õpilaste teadusfestivali parimad uurimistöid

«Tänavused tööd näitavad, et Eesti noored on teadlikud meid ümbritsevatest probleemidest ja suudavad nendele läheneda nii teadusliku põhjalikkuse kui loomingulisusega,» ütles RKRN esimees Ülle Ernits, «rakenduskõrgkoolide esindajatena rõõmustab meid eriti, et märkimisväärne hulk noorte teadustöid pakub reaalses elus rakendatavaid lahendusi, mida saab käiku võtta nii hariduses, tervishoiu kui tehnoloogiasektoris.»