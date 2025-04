Mõttetuks osutunud käigukang on küll elektriautodest kadunud, kuid Ford plaanib selle tagasi tuua.

Mida sa tunneksid, kui saaksid oma elektriautos taas ise käike vahetada – mitte vajadusest, vaid puhtast sõidurõõmust? Just seda nostalgiat ja mehaanilist seost juhtimisega tahabki Ford taasluua, olles esitanud patenditaotluse lahendusele, mis matkib manuaalkäigukasti olemasolu, ilma et see tegelikult autole üldse vajalik oleks.