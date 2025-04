Google´i tehisaru näeb nüüd maailma läbi mobiilikaamera

Juba ChatGPT vestlusroboti tulekust alates on ennustatud, et üldtehisintellekt (AGI ehk Artificial general Intelligence) sünnib siis, kui lasta kunstmõistusel hakata päris maailma tajuma nagu inimene. Google on nüüd ühe sellise võimaluse juurde andnud: Gemini Live võib vaadata läbi kaamerasilma asju sinu ümber ja nähtu põhjal mobiilikasutajale aru anda. Proovime järgi, kuidas see toimib.