Tasuta arvutimäng tõestab, et naistega ei tasu tüli norida

Tegemist on külgvaates kaklusmänguga, mille keskmes kaks gümnaasiumiõpilast, Misako ja Kyoko, kelle poiss-sõbrad on röövitud. Tüdrukud asuvad seiklusele läbi River City tänavate, et neid päästa. Käiku lähevad rusikad, kurikad ning kõik muu, mille abil pahadele pasunasse anda.