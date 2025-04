Teatav sarnasus on: USAs mereväele kiiresti toodetav droonpaat näeb veidi sarnane välja Ukrainas Vene agressiooni ajal välja töötatud pinnaveedrooniga Magura, mis on juba hulga Venemaa sõjalaevu ja isegi koptereid põhja lasknud.

Ameerika laevaehitusgigant Metal Shark on paisanud vette midagi murrangulist – ülikiirelt toodetava nn mehitamata pinnaveesõiduki (USV), mis on loodud autonoomseteks mereväeoperatsioonideks. Kogu see tehnoloogia on aga endiselt inimese kontrolli all, kuid ohutust kaugusest.