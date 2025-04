Otsekui läbipaistvasse kuupi ilmunud autokujutist saab nihutada, pöörata ja liigutada sõrmedega. Kas tuleviku 3D puuteekraanid on sellised?

Kas oled kunagi unistanud ulmefilmidest nähtud kätega katsutavatest ja liigutatavatest hologrammidest? Nüüd on see reaalsusele lähemal kui kunagi varem. Hispaania teadlased on teinud tehnoloogilise läbimurde, mis lubab meil haarata, liigutada ja pöörata igasuguseid virtuaalseid objekte otse õhus.