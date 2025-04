Kas poripritsmete kõrguselt USB-ga laetav elektriratas päästab Ampleri?

Uus laadimispeasa asub rattaraamis ja tagab, et saad om elektriliikuri täis laadida igasuguse Power Deluivery toega USB -C laadijaga. Lisaks võib ratas ka teistpidi mobiilseid seadmeid laadida.

Sülearvutite puhul pole see midagi haruldast, et saad oma seadet laadida tavalisest USB-C pesast, kuid elektriratastel on seni olnud omaette laadimismaailm, mis eeldab tootja spetsiaalset (kallist) varustust. Eesti rattatootja Ampler otsustas nüüd muuta seda lahendust ja pakub USB-C kaablist laadimist: sellesamaga, millega laed sülearvutit või telefoni.