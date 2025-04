VIDEO Saa tuttavaks uue robotiliigiga – lendhüpik

Robotitel on kulgemisel kaks suurt takistust: kui need lendavad, kulub tohutult energiat ja lennuaeg jääb lühikeseks. Kui aga roomavad mööda maad, siis ei saa kõigist takistustest üle. Nüüd on teadlased tabanud kaks kärbest ühe hoobiga, sest lahendus on olemas lendhüpiku näol.