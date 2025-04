Trumpi uus Ameerika: euroametnikud reisivad sinna nüüd lihtsate telefonide ja tühjade arvutitega

Reisijad jalutamas läbi piirikontrolli Chicago O'Hare rahvusvahelises lennujaamas. Võrreldes eelmiste aastatega on sel aastal välismaalastel piiril rohkem sekeldusi, kirjutavad USA väljaanded. Euroopa Liit on aga lausa kehtestanud karmimad turvareeglid ametnikele, kes sinna riiki reisivad, ja ohutusnõuded seadmetele, mis kaasa võetakse.

Paljud USA väljaanded kirjutavad, et Ameerikasse reisimine on jõudmas ohtlikku murdepunkti. President Donald Trumpi teise ametiaja algusest on möödas vaevu kolm kuud, kuid juba on tunda autokraatia mõju. Euroopa Liit rakendab sinna sõitvate ametnikele ja seadmetele rangemaid turvameetmeid, teadlased tühistavad reisiplaane ja USA piiridel kohtab stseene, mis meenutavad pigem politseiriiki.