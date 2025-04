Varjus tegutsejad: kuidas küberkurjategijad firmadelt raha röövivad

Petturid sihivad nii korporatsioone kui ka väikesi perefirmasid. Kõik, mis neil vaja, on ligipääs e-kirjadele ja info ettevõtte sisemistest protsessidest. Nad on kannatlikud. Nad jälgivad, ootavad. Enne rünnakut teevad nad mitu kuud luuret: uurivad ettevõtte kodulehte, sotsiaalmeediat, analüüsivad, kes otsustab ja kuidas suhtleb. Samal ajal otsivad nad nõrku kohti, näiteks e-posti kontosid, millel puudub kaheastmeline autentimine.

Varem reetsid petised end ka kehva eesti keele või üldise ebaprofessionaalsusega. Tehisintellekt on mängu muutnud. AI suudab paari varasema kirja põhjal imiteerida konkreetset suhtlejat nii, et isegi kolleeg ei tee vahet, sest kirjad kõlavad täpselt nagu need, mida ettevõtte juht või finantsjuht varem on saatnud. See muudab petuskeemid uskumatult usutavaks.