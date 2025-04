Päris ohutu see vooluaku pole, aga võimalik, et paar eelist kaaluvad puudused üles. Nimelt saaks sellega hakata kasutama uraanijäätmeid ning patarei pakub päris korraliku koguse energiat näiteks taastuvenergia tootmise tasandamiseks.

See tundub nagu stseen filmist «Tagasi tulevikku» – laetav aku, mille koostises on degradeerunud uraan ehk tuumajäätmed. Just sellise prototüübi on loonud Jaapani teadlased ning toormaterjali taolise patarei jaoks tahavad ilmselt pakkuda kõik tuumariigid.