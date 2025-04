Esimese kvartali küberrünnakute maht Eestis on languses, kuid rõõmustamiseks veel põhjust pole

Tegemist on peamiselt kasutajate käitumisest tulenevate ohtudega, nagu näiteks sattumine ohtlikele veebilehtedele või petukirjade kaudu levivad ohud. See näitab selgelt, kui oluline on jätkuvalt panustada küberhügieeni ja kasutajate teadlikkuse tõstmisesse.

Teise suurema ründevektorina tuvastati 193 405 013 rünnakukatset internetti avatud teenustele ja seadmetele. Tegemist on automaatsete taustaprotsessidega, kus ründeprogrammid «koputavad uksi», otsides turvamata või nõrga kaitsega seadmeid. Sageli piisab ühest unustatud seadmevärskendusest, et sattuda sihtmärgiks.

Turvanet tuvastas ja tõkestas ka 2 643 842 pöördumist pahavara juhtserverite poole. Need pöördumised viitavad olukordadele, kus seade on juba pahavaraga nakatunud. Kui ühenduse katkemine toimub varakult, on võimalik vältida seadme täielikku nakatumist. Kui aga pahavara on juba seadmesse jõudnud, suudab turvafilter siiski peatada osa pahavara tegevusest – näiteks takistades sellel juhtserverist uusi käske vastu võtmast, mille abil edasist kahju tekitada.

«Fakt, et just kasutajatega seotud sündmused on Turvaneti statistikas püsivalt esikohal näitab, et küberkurjategijad püüavad ära kasutada inimeste teadmatust - selle vastu on tõhusaks meetodiks töötajate koolitamine küberhügieeni vallas, mis aitab neil olla turvalisem ka eraelus,» nentis Telia küberturbe lahenduste arhitekt.

Kvartali vaates olid küberkurjategijad aktiivseimad jaanuaris, kui ohusündmusi tuli tõkestada enam kui 203 miljonil korral. Veebruari ja märtsi rünnakukatsete arv jäi vastavalt 125 ja 112 miljoni juurde.

Üha enam rünnatakse teadus- ja tehnikavaldkonna ettevõtteid