Mida kujutab endast Tauruse rakett, mida Saksamaa uus kantsler nüüd Ukrainale lubab?

Viimastel kuudel on palju juttu olnud ühest Saksa raketist nimega Taurus. Eriti teravalt on see teema päevakorrale tõusnud seoses Saksamaa tulevase kantsleri Friedrich Merz plaaniga anda neid üle Ukrainale. Aga mis see Taurus ikkagi on ja miks see tundub nii oluline? Teeme asja selgeks.