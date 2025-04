Eestis loodud isejuhtiv buss sõidab nüüd ka Floridas

West Palm Beachi transpordi- ja liikuvusvõimekuse juhi Jessica Kelleri sõnul on West Palm Beach uhke, et saab olla toimumiskohaks sellele pilootprojektile, mis tutvustab innovatsiooni transpordiväljakutsete lahendamisel.

Auve Techi asutaja Väino Kaldoja lisas, et Eestis loodud autonoomsed sõidukid on igapäevane nähtus Jaapanis, üha enam ka Euroopas ja Lähis-Idas. «Sisenemine Ameerika Ühendriikide turule on väga suur samm nii meie ettevõtte kui kogu Eesti autotööstuse jaoks. Tunneme suurt vastutust ning pingutame, et sarnaseid opereerimisi tuleks järjest juurde,» ütles Kaldoja.