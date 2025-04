9,5 sekundit kiirem: see imemasin läbis Nürburgringi Nordschleife rekordajaga 6:56.294

See pole aga veel kõik – inseneride tõsise arendustöö tulemusena ning Weissachi paketi lisamisega on käsitsi käiguvahetusega 911 GT3 lausa 3,678 sekundit nobedam kui eelmine, ülikiire Porsche topeltsiduriga (PDK) käigukastiga mudel.

«Meie kliendid armastavad 911 GT3 kuuekäigulist manuaalkasti ja üha tihedamini küsivad nad, kui kiire see auto Nordschleifel olla suudaks,» kommenteeris GT-mudelite eest vastutav Andreas Preuninger, «nüüd on meil vastus olemas! Kuigi me teame, et PDK-ga versioon on veelgi kiirem, otsustasime ametliku aja sõita just käsitsi käike vahetades. Vaatamata PDK välkkiiretele ja täpsetele käiguvahetustele ning elektrooniliselt juhitavale iselukustuvale diferentsiaalile suutis uus 911 GT3 oma eelkäija PDK-ga sõidetud aega ikkagi ligi 3,7 sekundit parandada.»