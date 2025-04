Eile toimunud glamuursel tseremoonial New Yorgi rahvusvahelisel autonäitusel kuulutati otseülekande vahendusel välja aasta auto. Autoüritus on USA suure tollisõja taustal kulgenud üsna rahulikult, näidatud on autotootjate uusi mudeleid ning žürii kuulutas välja ka aasta auto, mis on nagu Oscarite jagamine automaailmas.