Tesla omanikku võib oodata ebameeldiv üllatus: garantiiremondi asemel saadetakse talle kopsakas arve – selgub, et läbisõidugarantii kilomeetrid on ootamatult ületatud.

Võib olla, et Tesla omanike autodesse on sisse häkitud ja odomeetrit just edasi, mitte tagasi kruvitud. Ootamas on kohtuasi, kust võib selguda, kas Elon Musk isiklikult on sellise korralduse andnud. Praeguses Turuolukorras võib vaid hulluses püüda sel moel garantiikohustustest vabaneda.