Unistuste auto ja tegelikkus: kui palju maksab keskmise eestlase sõidulust?

Coop Panga Liisingu statistika näitab, et tänavu esimeses kvartalis esitas 1500–2000 eurot teeniv inimene liisingutaotluse autole, mille hind oli ligi 25 500 eurot. Liisingusse võeti aga lõpuks siiski 5000 euro võrra odavam sõiduk, mille keskmine väärtus oli 20 600 eurot.

Viimase viie aastaga on liisingu taotlejate palgad kasvanud keskmiselt umbes kolmandiku võrra ja samavõrra on kasvanud ka keskmine liisinguga ostetava sõiduki hind. Kui veel 2020. aastal oli see 19 700, siis tänavu esimeses kvartalis juba 25 500 eurot. Sellises hinnaklassis sõidukeid soovivad kõige enam need, kelle netopalk algab 1500-st eurost, kuid reaalselt liisivad nii kalleid sõidukeid need, kelle netopalk algab 2000–2500 eurost.

Olenevalt teise pensionisamba valikutest saavad umbes 2000-eurost netopalka töötajad, kelle brutotasu on 2600–2775 eurot ja 1500–1600-eurost netopalka töötajad, kelle brutotasu on 2100 eurot kuus.

«Inimesed, kelle netosissetulek jääb 1500–2000 euro vahele, on tänavu võrreldes eelmise aastaga soovinud liisingusse võtta keskmiselt 6000 eurot kallimaid autosid,» ütles Coop Panga Liisingu statistika põhjal Coop Liisingu juht Martin Ilves, «Kui 2024. aastal soovis see palgagrupp finantseerida keskmiselt sõidukeid, mille väärtus oli umbes 23 800 eurot, siis tänavu esimeses kvartalis on nad vaadanud kallimate autode poole, mille väärtus on keskmiselt 29 800 eurot. Seega on soovitud auto keskmine hinnaklass tänavu umbes 25% kõrgem,» selgitas Ilves.