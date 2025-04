«Tuleb arvestada, et meie praegune süsteem toetub väga tugevalt teenindajale. Kuigi kindlasti töötavad meie kaupmeeste juures kohusetundlikud inimesed, siis on vanusekontroll sellele vaatamata tihti väga subjektiivne ja ostja vanust hinnatakse üldjuhul kaugelt vaadates lihtsalt näo järgi ja mõnikord ei hinnata üldse. See tähendab paratamatult olukorda, kus vanusepiiranguga tooted võivad sattuda alaealise kätte,» selgitas Martšenko.