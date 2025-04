Jaapani tuntud neliveoliste sõiduautode tootja Subaru on otsustanud astuda julge sammu vastuvoolu, tuues oma 2026. aasta Outbacki maasturisse tagasi peoga füüsilisi nuppe ja lüliteid. See on praegu justkui kangelaslik tegu, mis toob leevendust kõigile neile, kes on tüdinenud autotootjate pimesi tormamisest puutetundlike ekraanide maailma. Kas tõesti on hakanud koitma uus ajastu?