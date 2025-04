Apple patenteeris tavatu kella: ekraan sama suur kui nutitelefonil

Apple ise märgib patenditaotluses, et see lubaks kasutajatel olla pikemaid perioode üldse ilma nutitelefonita, kuna volditav ekraan muudaks veebis surfamise, sotsiaalmeedia kasutamise, mängude mängimise ja sõnumite saatmise jaoks oluliselt mugavamaks. Tõsi, kasutada tuleb taolist ekraani siis ühe käega, aga nii me enamasti teemegi, sest teine käsi on mobiili hoides niikuinii kinni.