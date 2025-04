Väikesed moodulreaktorid noateral – paberilt reaalsuseks saamiseks on vaja raha

Vaatamata miljarditesse ulatuvatele ülemaailmsetele investeeringutele on SMR-id püsinud juba üle kümne aasta kui tehnoloogia, mis on «viie kuni kümne aasta kaugusel» – ilma ühegi valminud projektita Ameerika Ühendriikides. Mitmed ettevõtmised on jäänud rahastuse taha või ootele. Kanada ja Hiina kergveereaktorid on arendusega kaugemal, ent ükski pole veel töös.