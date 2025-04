Soomes pannakse parvlaev suruõhuga edasi liikuma – see on sama tõhus, kui muud mootorid

Uuring avaldati teadusajakirjas Energy Conversion and Management ning see keskendus tehnilise ja majandusliku teostatavuse hindamisele olemasoleva, 1985. aastal ehitatud parvlaeva ümberehitamiseks surveõhul töötavaks aluseks. Uuringu autorite hinnangul pakub suruõhu jõul töötav ajam märkimisväärset potentsiaali säästva ja energiatõhusa alternatiivina lühimaa parvlaevadele.

Kuigi diiselmootorid on sisepõlemismootoritest kõige töökindlamad, on nende suurim puudus suur kütusekulu, müra ja keskkonnasaaste. Uuringu autor, Sharjah’ ülikooli jätkusuutliku ja taastuvenergia professor Abdul Hai Alami rõhutas, et pneumaatilised mootorid pakuvad vaiksemat, puhtamat ja tõhusamat lahendust.