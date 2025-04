ARVUSTUS Mürasummutus taskuformaadis: kas Sony kõrvaklapid saavad sellega väikese raha eest hakkama?

Ehkki plastmassist korpus ja klapid ise ei hiilga väga luksusliku välimusega, on neis siiski midagi soliidset. Sony on kasutanud oma tunnuslikku kergelt sinakashalli tooni ja sametiselt matti katet, mis tundub käes meeldiv. Tõsi, aja jooksul võib see matt pind kuluda ja rohkem läikima hakata, aga sinna kulub palju aega ning esialgu jätavad klapid neutraalse ja korraliku mulje.